"قولى اللي عاوزاه".. موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه والدة أحد الشهداء (فيديو)

وجهت والدة أحد الشهداء، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "فرحانة بسعادتك، وفرحانة بمقابلتي بسعادتك، وفرحانة بإبني لأنه اتمنى الشهادة، أنا أم الشهيد البطل من محافظة الغربية".



وبكت والدة الشهيد، أثناء لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "استقبلت خبر استشهاد إبني بالفرحة مش بالبكاء لأن إبني بطل، ومسابش سيناء، ودايمًا كان بيقولي إدعيلي أكون شهيد علشان تبقي أم البطل".



وتابعت والدة الشهيد: "فرحانة إني قابلت سيادة الريس، وفرحانة إني أخدت الأم المثالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكره جدًا"، مستكملة: "على طول من صغره بيبوس إيدي وراسي"، متسائلة: "هو أنا عاملة قلق لحد".



ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "قولي اللي انتي عاوزاه، أقل حاجة إننا نسمعك، نقدر كلامك ومشاعرك وأحاسيسيك تجاه ابنك إللي إنتي قدمتيه لوطنك".



