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"قولى اللي عاوزاه".. موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه والدة أحد الشهداء (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 05:56 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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وجهت والدة أحد الشهداء، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "فرحانة بسعادتك، وفرحانة بمقابلتي بسعادتك، وفرحانة بإبني لأنه اتمنى الشهادة، أنا أم الشهيد البطل من محافظة الغربية".

وبكت والدة الشهيد، أثناء لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "استقبلت خبر استشهاد إبني بالفرحة مش بالبكاء لأن إبني بطل، ومسابش سيناء، ودايمًا كان بيقولي إدعيلي أكون شهيد علشان تبقي أم البطل".

وتابعت والدة الشهيد: "فرحانة إني قابلت سيادة الريس، وفرحانة إني أخدت الأم المثالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكره جدًا"، مستكملة: "على طول من صغره بيبوس إيدي وراسي"، متسائلة: "هو أنا عاملة قلق لحد".

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "قولي اللي انتي عاوزاه، أقل حاجة إننا نسمعك، نقدر كلامك ومشاعرك وأحاسيسيك تجاه ابنك إللي إنتي قدمتيه لوطنك".

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الكلمات المفتاحية

الشهيد الشهداء السيسي الرئيس السيسي الأم المثالية

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