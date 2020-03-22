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اطلاق مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي "مجانا" لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأحد، اطلاق مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجانًا؛ لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يأتي للتسهيل على المتدربين، ولضمان عدم تأثُّرهم بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اتخذت إجراءات وقائية منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة، اتباعًا للإجراءات الصحية، فيما قدمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظل هذه الظروف.

ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".

وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.
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وقاية من كورونا مبادرة فيروس كورونا الاجراءات الوقائية الاتصال المرئي احترازي

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