إصابة باولو مالديني ونجله دانيال رسميا بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، إصابة باولو مالديني المشرف الفني على فريق الكرة ونجله دانييل مهاجم فريق الشباب، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ونشر ميلان بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، ذكر فيه: "ميلان يؤكد أن باولو مالديني، أصبح على دراية بأنه اتصل بشخص جاء اختباره إيجابيا لفيروس كورونا فيما بعد، وبدأت تظهر الأعراض عليه. وتم خضوعه لاختبار وجاءت النتيجة إيجابية".





وأضاف البيان: كما جاء اختبار نجله دانييل، مهاجم فريق الشباب، والذي كان يتدرب مع الفريق الأول، إيجابيا أيضا لفيروس كورونا.



