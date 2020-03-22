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إصابة باولو مالديني ونجله دانيال رسميا بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:31 م
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باولو مالديني ونجله دانيال
باولو مالديني ونجله دانيال
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، إصابة باولو مالديني المشرف الفني على فريق الكرة ونجله دانييل مهاجم فريق الشباب، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر ميلان بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، ذكر فيه: "ميلان يؤكد أن باولو مالديني، أصبح على دراية بأنه اتصل بشخص جاء اختباره إيجابيا لفيروس كورونا فيما بعد، وبدأت تظهر الأعراض عليه. وتم خضوعه لاختبار وجاءت النتيجة إيجابية".

وأضاف البيان: كما جاء اختبار نجله دانييل، مهاجم فريق الشباب، والذي كان يتدرب مع الفريق الأول، إيجابيا أيضا لفيروس كورونا.

وأكد البيان: صحة باولو ودانييل جيدة وأكملا مدة البقاء أسبوعين في المنزل بدون التواصل مع آخرين. وسيظل الثنائي في الحجر الصحي حتى الشفاء، وفقا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية".
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