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"الاستثمار" الأردنية تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:29 م
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هيئة الاستثمار الاردنية
هيئة الاستثمار الاردنية
وكالات
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أعلنت هيئة الاستثمار الأردنية عن العديد من الإجراءات للحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".

وقالت إن الهيئة استقبلت وتابعت جميع الطلبات والمعاملات من خلال التطبيق الإلكتروني الذكي أو التواصل مع خدمة صوت المستثمر لضمان التسهيل على المستثمرين وعدم تأخير أعمالهم، كما عقدت اللجان الفنية مع الجهات ذات العلاقة عن بعد وعبر وسائل التواصل الافتراضي للموافقة على طلبات التسهيلات الخاصة بالاستثمارات الجديدة والقائمة من خطوط إنتاج أو مواد خام والموجهة نحو مواد التعقيم والمعقمات بأشكالها المختلفة.

كما تم الموافقة على تأجيل دفع رسوم التراخيص الانشائية وجميع الأقساط الشهرية المتعلقة بالتراخيص ذاتها المترتبة على المنشآت الاستثمارية الموجودة داخل المناطق التنموية دون ترتيب أي غرامات عليها ولغاية تاريخ الأول من حزيران 2020 وتمديد مدة سريان أذونات الأشغال ومخططات الموقع التنظيمي ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي للمشاريع القائمة في المناطق التنموية والحرة ولغاية تاريخ مطلع يونيو المقبل.

كما تم التنسيق مع دائرة الجمارك العامة باعتماد تعهد شخصي من قبل المستثمر بديلا عن الكفالة البنكية يستطيع بموجبه إخراج الآلات والمعدات وجميع مدخلات الإنتاج المعفاة بموجب قانون الاستثمار لسنة 2014 لحين صدور الإعفاء من اللجان المختصة في هيئة الاستثمار.

كما شكلت لجنة برئاسة رئيس هيئة الاستثمار وأمين عام الهيئة وفريق من مدراء الهيئة لمتابعة تداعيات أزمة كورونا على الاستثمارات، ولتقديم جميع الحلول والمقترحات التي تساعد على ضمان سير عمل الاستثمارات وتمكينها.


أعلن البنك المركزي الأردني أن بإمكان المواطنين الذين يملكون حسابات بنكية أو محافظ موبايل إرسال الحوالات الخارجية من خلال إنشاء حساب على تطبيق أو موقع ويسترن يونيون jordan.wu.com والدفع عن طريق اَي فواتيركم.

وعرض المركزي لآلية ارسال الحوالة بتفعيل الحساب من خلال مركز الاتصال المباشر بالاتصال عبر ويسترن يونيون بالعميل لتفعيل الحساب أون لاين، ثم تعبئة معلومات الحوالة عبر موقع أو تطبيق ويسترن يونيون للحصول على رقم تسديد آلي للحوالة.

وبين المركزي انه سيتم استخدام رقم التسديد الآلي للحوالة كرقم اشتراك عند الدفع عن طريق قنوات إي فواتيركم واختيار فئة المفوتر(تمويل وخدمات مالية)، واسم المفوتر( ويسترن يونيون الأردن)، ونوع الخدمة (خدمة التحويل المالي)، ثم ادخال رقم التسديد الآلي للحوالة في خانة رقم الاشتراك.

واكد البنك أن الدفع لخدمة الحوالات تقتصر على الحسابات البنكية ومحافظ الموبايل موضحا أنه لا يمكن الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.
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تداعيات كورونا المعقمات التراخيص الصناعية التحويلات الخارجية الاستثمار الاردنية اعماله

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