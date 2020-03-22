السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأم المصرية في عيدها بمساندة الدولة المصرية في الخروج من أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "انا مش عايز أخوفكم بس إحنا في امر جلل، ساعدونا نعدي الـ 14 يوم دول واقعدوا في بيوتكم".





وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش لقاءه مع مجموعة من سيدات مصر، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، أنه لولا خطة الاصلاح الاقتصادي لما استحملنا تداعيات الأزمة، مشددًا على أن السبب الرئيسي للصمود الذي نحن فيه الآن أساسه صمود المواطن أمام ضغوط إجراءات الاصلاح الاقتصادي.



