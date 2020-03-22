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السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"
الأحد 22/مارس/2020 - 04:45 م
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رقية جمال
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ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأم المصرية في عيدها بمساندة الدولة المصرية في الخروج من أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "انا مش عايز أخوفكم بس إحنا في امر جلل، ساعدونا نعدي الـ 14 يوم دول واقعدوا في بيوتكم".
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش لقاءه مع مجموعة من سيدات مصر، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، أنه لولا خطة الاصلاح الاقتصادي لما استحملنا تداعيات الأزمة، مشددًا على أن السبب الرئيسي للصمود الذي نحن فيه الآن أساسه صمود المواطن أمام ضغوط إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
ووجه التحية لشباب مصر، على جهودهم في التعامل مع أزمة كورونا، منوها بأن قرار تعليق الصلاة بالمساجد والكنائس يجب أن نعتبره أخذ بالأسباب، قائلًا: اختتم كلمتي بدعاء الرسول –صلى الله عليه وسلم- " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".
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