لجنة التخطيط بالأهلي تؤجل اجتماعها مع أحمد فتحي

قررت لجنة التخطيط للكرة تأجيل بالنادي الأهلي تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



جاء ذلك عقب قرار مجلس الإدارة بغلق فروع الأهلي الثلاثة وتعليق تدريبات فريق الكرة وكل الأنشطة الرياضية إلى نهاية مارس الجاري كأحد الإجراءات الإحترازية التي اتخذها النادي لمواجهة فيروس كورونا.



وفي ذات الوقت يتواجد أحمد فتحي خارج القاهرة لقضاء أجازته مع أسرته هناك لحين تحديد وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف التدريبات.