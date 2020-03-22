وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة العالقين من السعودية وأوروبا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن غرفة عمليات الوزارة تلقت أكثر من 9 آلاف طلب واستفسار وشكاوي حتى صباح اليوم، والغرفة تقوم بالرد على كافة الاستفسارات.





وأوضحت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الاخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك تنسيق تام وتعاون وثيق مع وزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين، وهناك تعاون مع المملكة العربية السعودية وهناك طائرات لإعادة العالقين من المعتمرين والزائرين وليس العمال المقيمين هناك.





وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك دارسين مصريين في انجلترا وفرنسا، وهناك تعاون بين وزارة الهجرة والطيران فيما يتعلق بكل طلب على حدى، مشيرة إلى أن هناك سائحين متواجدين في مصر، وهناك تنسيق لإعادة العالقين بأي دولة أوروبية لها سياح في مصر على نفس الطائرة حال وافقت الدولة الأوروبية على ذلك، ووزارة الخارجية تقوم بالتواصل مع الدول الأخرى للتباحث حول إمكانية إعادة المصريين العالقين بها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



