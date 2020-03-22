تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبهم قادمين من الخارج، لترتفع حصيلة المصابين إلى 455.

وأكدت السلطات السنغافورية، أنها لن تسمح لأي زائر على المدى القصير بالعبور أو الدخول إلى البلاد، وهي خطوة تهدف إلى محاولة احتواء انتشار الفيروس والحفاظ على الموارد للمواطنين العائدين من دول أخرى.

وفقًا لوكالة "رويترز"، كانت منظمة الصحة العالمية صنفت في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.