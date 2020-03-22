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ضبط "شيش" داخل مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق في قرية العركي بقنا
الأحد 22/مارس/2020 - 03:48 م
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بسام عبدالحميد
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شنت الوحدة المحلية لقرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم والكافيهات؛ لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ التعليمات الواردة من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والعميد أحمد أبوبكر، رئيس مركز ومدينة فرشوط.
وتحفظت الحملة برئاسة سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لقرية العركي، على عدد من "شيش" من المقاهي التي لم تلتزم بالقرارات.
ويتم المرور على ذلك صباحا ومساء من الوحدة المحلية بالعركي، بالتنسيق مع مسئول البيئة بالمركز، وتم تحرير محاضر للمخالفين للتعليمات.
وشددت الحملة على عدم فتح المقاهي والمطاعم والكافيهات بعد الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وقامت الوحدة بتحذير أصحاب المقاهي بعد استعمال الشيشة نهائيا بالمقاهي والكافيهات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كما شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في مدينة نجع حمادي بقيادة اللواء احمد عبد النظير نائب مدير الامن، والعميد عبد الحميد بدر، مأمور المركز، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، مساء اليوم الخميس، حملة موسعة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية.
وجاء ذلك طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وتعليمات اللواء شريف عبد الحميد مدير الامن، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بالغلق يوميا من 7 مساء لـ6 صباحا، حتى 31 مارس الجاري.
وجابت حملات ليلية، شوارع المدينة، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورا ومنع جلوس المواطنين منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكانت الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، بالتنسيق مع وحدة المرافق، بدأت حملة مكبرة على المطاعم والمقاهي في عدد من مراكز المحافظة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).
وتمكنت الحملة من غلق العديد من المطاعم والمقاهي المخالفة، وسط تجاوب من المواطنين، بتنفيذ القرار.
كما قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، غلق صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والاندية الصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراءً وقائيًا واحترازيًا لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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