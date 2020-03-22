ضبط "شيش" داخل مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق في قرية العركي بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم والكافيهات؛ لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ التعليمات الواردة من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والعميد أحمد أبوبكر، رئيس مركز ومدينة فرشوط.

وتحفظت الحملة برئاسة سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لقرية العركي، على عدد من "شيش" من المقاهي التي لم تلتزم بالقرارات.





ويتم المرور على ذلك صباحا ومساء من الوحدة المحلية بالعركي، بالتنسيق مع مسئول البيئة بالمركز، وتم تحرير محاضر للمخالفين للتعليمات.





وشددت الحملة على عدم فتح المقاهي والمطاعم والكافيهات بعد الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وقامت الوحدة بتحذير أصحاب المقاهي بعد استعمال الشيشة نهائيا بالمقاهي والكافيهات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



