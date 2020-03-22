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عاجل.. إخلاء سبيل الناشط السياسي حازم عبدالعظيم

الأحد 22/مارس/2020 - 03:46 م
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محكمة أمن الدولة
محكمة أمن الدولة
مـروة هيـكل
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قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الناشط حازم عبدالعظيم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018 بتهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إلى حازم عبدالعظيم، اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما اتهمته، بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد وبسوء قصد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وفي سياق آخر، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة استكمال سماع أقوال شهود النفي بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، إلى الثلاثاء المقبل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

ونوهت بأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

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نيابة ناشط سياسي محكمة أمن الدولة طوارئ حوادث حازم عبد العظيم اعماله أمن الدولة

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