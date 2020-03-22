Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوروسيا دورتموند ينافس ريال مدريد على نجم رين

الأحد 22/مارس/2020 - 03:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن بروسيا دورتموند الألماني انضم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الشاب إدواردو كامافينجا صانع ألعاب رين الفرنسي.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن بروسيا دورتموند يعتبر أحدث الأندية المنضمة إلى الفرق المهتمة باللاعب البالغ من العمر 17 عامًا وذلك عقب تألقه في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد هو النادي الأكثر اهتمامًا بضم النجم الشاب وذلك بعد أن استغنى الملكي عن ضم الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند سوف يحاول ضم كامافينجا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي بأن كشافي ريال مدريد الإسباني يراقبون النجم الشاب إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا منذ عامين ولكن المراقبة اشتدت وازدادت مؤخرًا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يرسل مبعوثيه باستمرار لمراقبة كامافينجا وسيحاول النادي الإسباني التوقيع معه غي الصيف المقبل وقد يصل سعره إلى 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لم يبدأ المفاوضات بعد ولكنه عندما يحدد استراتيجيته للموسم المقبل فإن أول ما يريده هو لاعب ليكمل مهام كاسيميرو ويبدو أنا كامافينجا ذو الأصول الأنجولية هو الخيار الأمثل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع النجم الفرنسي الشاب سيعني أن ريال مدريد سينسي التوقيع مع بول بوجبا بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الخطوة المقبلة لإدارة الملكي هي إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بأن كامافينجا هو اللاعب الذي يحتاجه الفريق لاستمرارية قوة خط الوسط بينما لا زال زيدان يرغب في ضم بوجبا.

Advertisements

أخبار تهمك

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ 35 دقيقة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status