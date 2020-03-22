بوروسيا دورتموند ينافس ريال مدريد على نجم رين

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن بروسيا دورتموند الألماني انضم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الشاب إدواردو كامافينجا صانع ألعاب رين الفرنسي.





وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن بروسيا دورتموند يعتبر أحدث الأندية المنضمة إلى الفرق المهتمة باللاعب البالغ من العمر 17 عامًا وذلك عقب تألقه في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.





وألمحت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد هو النادي الأكثر اهتمامًا بضم النجم الشاب وذلك بعد أن استغنى الملكي عن ضم الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.





وكشفت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند سوف يحاول ضم كامافينجا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي بأن كشافي ريال مدريد الإسباني يراقبون النجم الشاب إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا منذ عامين ولكن المراقبة اشتدت وازدادت مؤخرًا.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يرسل مبعوثيه باستمرار لمراقبة كامافينجا وسيحاول النادي الإسباني التوقيع معه غي الصيف المقبل وقد يصل سعره إلى 70 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لم يبدأ المفاوضات بعد ولكنه عندما يحدد استراتيجيته للموسم المقبل فإن أول ما يريده هو لاعب ليكمل مهام كاسيميرو ويبدو أنا كامافينجا ذو الأصول الأنجولية هو الخيار الأمثل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع النجم الفرنسي الشاب سيعني أن ريال مدريد سينسي التوقيع مع بول بوجبا بشكل نهائي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الخطوة المقبلة لإدارة الملكي هي إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بأن كامافينجا هو اللاعب الذي يحتاجه الفريق لاستمرارية قوة خط الوسط بينما لا زال زيدان يرغب في ضم بوجبا.



