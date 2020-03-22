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التحقيق في واقعة وفاة موظف بمصحة لعلاج الادمان
الأحد 22/مارس/2020 - 02:55 م
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داليا عادل
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استلمت النيابة العامة اليوم الأحد، التقرير الطبي الأولي، في واقعة العثور على شاب متوفٍ داخل شقته بمنطقة التجمع الأول.
وتبين من خلال التقرير، أن سبب الوفاة كان نتيجة تعاطي المتوفي جرعة زائدة من المواد المخدرة "الهيروين وأقراص من مخدر الاستروكس" أدت إلى توقف نشاط الجهاز التنفسي، ووفاته في الحال، ولا يوجد شبه جنائية بالحادث.
كما أمرت النيابة العامة، بأخذ عينة من دماء المتوفي، وإجراء تحليل المخدرات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة، التي كان يستخدمها المتوفي في تعاطي المخدرات، وأمرت بإرسالها لخبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وكتابة تقرير عنها.
البداية بتلقي شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة التجمع الأول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة شاب ملقاة على الأرض، وفي حالة تعفن وبجواره مجموعة من مخدري الحشيش وأقراص الاستروكس حيث تبين من التحريات والتحقيقات.
وتبين أن المتوفي يدعى "عمرو. أ" 43 سنة يعمل في مصحة إدمان، وتوفي نتجية جرعة مخدرات زائدة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن ناحية أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق المركز.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
ومن ناحية أخرى كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض بقرية العزيزية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، إذ تبين أنه وقعت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب لعب الاطفال، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه أسقطه قتيلا.
كان قُتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض، بقرية العزيزية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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