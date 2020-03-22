التحقيق في واقعة وفاة موظف بمصحة لعلاج الادمان

استلمت النيابة العامة اليوم الأحد، التقرير الطبي الأولي، في واقعة العثور على شاب متوفٍ داخل شقته بمنطقة التجمع الأول.

وتبين من خلال التقرير، أن سبب الوفاة كان نتيجة تعاطي المتوفي جرعة زائدة من المواد المخدرة "الهيروين وأقراص من مخدر الاستروكس" أدت إلى توقف نشاط الجهاز التنفسي، ووفاته في الحال، ولا يوجد شبه جنائية بالحادث.





كما أمرت النيابة العامة، بأخذ عينة من دماء المتوفي، وإجراء تحليل المخدرات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.





وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة، التي كان يستخدمها المتوفي في تعاطي المخدرات، وأمرت بإرسالها لخبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وكتابة تقرير عنها.



