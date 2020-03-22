الإعلان عن حالة وفاة بفيروس كورونا في كوسوفو

سجلت السلطات الصحية في كوسوفو، اليوم الأحد، أول حالة وفاة فيها، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وكشف معهد كوسوفو للصحة العامة، أن رجلا يبلغ من العمر 82 عاما توفي في مستشفى بكوسوفو، الأحد، وهو أول ضحية لفيروس كورونا فى البلاد"، مضيفًا أن المريض كان يعاني بالفعل من أمراض مزمنة وأمراض القلب والرئة.

وكان عدد الإصابة بفيروس كورونا في كوسوفو( أعلنت استقلالها عن صربيا من جانب واحد) بلغ 31 حالة.