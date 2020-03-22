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مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 02:27 م
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بوابة الفجر
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تلقى أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي عرضاً من احد الأندية الخليجية خلال الفترة الحالية تمهيدا للتعاقد معه في الصيف المقبل.


وطلب فتحي من الأهلي تأجيل جلسة التفاوض على تمديد عقده مع الفريق التي كان من المقرر لها يوم الاحد الماضي بسبب العرض المغري المقدم له.


العرض الخلييجي المقدم لاحمد فتحي ليس الأول بل هناك عرض آخر مقدم من نادي بيراميدز ولذلك آجل فتحي الاجتماع مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لدراسة كافة العروض قبل حسم قراره.


وأبلغ فتحي مسئولو الأهلي بتأجيل جلسة اليوم لحين إشعار آخر بسبب ظروف خاصة ولكن تبين بأن اللاعب يماطل في عقد الجلسة لدراسة العروض.
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