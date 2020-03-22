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عاجل.. السيسي يلتقي عدد من سيدات مصر بمختلف المجالات

الأحد 22/مارس/2020 - 02:27 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بقصر الاتحادية، عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، هنأ أمس السبت، أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، الذي تحتفل به مصر والأمة العربية في ٢١ مارس من كل عام.

وكتب السيسي، على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي: "في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا".

وأضاف: "إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح". 

واختص والدته الراحلة، فقال: "إلى أمي.. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة".

وتابع: "وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".

كما هنأت قرينته، سيدة مصر الأولى، انتصار السيسي، الأمهات بالمناسبة ذاتها، وكتبت بحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة".

وتابعت: "تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".
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الكلمات المفتاحية

عيد الأم سيدات مصر انتصار السيسي السيسي

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