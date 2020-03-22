تحذيرات الصحة العالمية الجديدة للمواطنين بشأن كورونا

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.





البقاء بالمنازل

لا تزال منظمة الصحة العالمية، تحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.





عدم مخالطة الآخرين

شددت الصحة العالمية، على أن انحسار المرض والتغلب عليه يأتي من خلال عدم مخالطة الآخرين والبعد عن التعرض للإصابة والمحافظة على النظافة الشخصية.





الفحص والمتابعة

في هذا الصدد، أوضحت المنظمة، أن الذين تعرضوا لأشخاص مصابين أو محتمل اصابتهم عليهم التوجة للمستشفيات للفحص والخضوع للمتابعة تحسبا لظهور أي عدوي.





الحجر الصحي

في ظل التساؤلات العديدة حول الفرق بين الحجر الصحي والعزل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الحجر الصحي هو تقييد حركة أو فصل الأفراد الأصحاء الذين ربما تعرضوا لعدوى كورونا عن بقية السكان ولا يتعين على المرضى المعزولين البقاء في منشأة صحية، ولكن يمكن أن يقيموا في أي مكان يتجنبون فيه الاتصال بالآخرين.





العزل الصحي

أضافت منظمة الصحة العالمية، أن العزل الصحي هو فصل المرضى أو المصابين بالعدوى عن الأشخاص الأصحاء وتقييد حركتهم ويتم تطبيقه لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتم علاج المرضى الذين تم عزلهم في المرافق الصحية ويتلقون العلاج والرعاية الطبية حسب الحالة.



