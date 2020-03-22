Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحذيرات الصحة العالمية الجديدة للمواطنين بشأن كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
Advertisements
بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

البقاء بالمنازل
لا تزال منظمة الصحة العالمية، تحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

عدم مخالطة الآخرين 
شددت الصحة العالمية، على أن انحسار المرض والتغلب عليه يأتي من خلال عدم مخالطة الآخرين والبعد عن التعرض للإصابة والمحافظة على النظافة الشخصية.

الفحص والمتابعة
في هذا الصدد، أوضحت المنظمة، أن الذين تعرضوا لأشخاص مصابين أو محتمل اصابتهم عليهم التوجة للمستشفيات للفحص والخضوع للمتابعة تحسبا لظهور أي عدوي.

الحجر الصحي
في ظل التساؤلات العديدة حول الفرق بين الحجر الصحي والعزل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الحجر الصحي هو تقييد حركة أو فصل الأفراد الأصحاء الذين ربما تعرضوا لعدوى كورونا عن بقية السكان ولا يتعين على المرضى المعزولين البقاء في منشأة صحية، ولكن يمكن أن يقيموا في أي مكان يتجنبون فيه الاتصال بالآخرين.

العزل الصحي 
أضافت منظمة الصحة العالمية، أن العزل الصحي هو فصل المرضى أو المصابين بالعدوى عن الأشخاص الأصحاء وتقييد حركتهم ويتم تطبيقه لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتم علاج المرضى الذين تم عزلهم في المرافق الصحية ويتلقون العلاج والرعاية الطبية حسب الحالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

كانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا كورونا القاتل فيروس كورونا صحة عالمية توجيهات للمواطنين العزل الصحى الحجر الصحى اصابات الكورونا

أخبار تهمك

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ أقل من ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 11 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

منذ ساعتين و 17 دقيقة

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تعرف على تحذيرات الدول لكبار السن

بارقة أمل.. أحدث حالات الشفاء من كورونا في الدول العربية

للوقاية من كورونا.. إجراءات يجب اتباعها أثناء العزل المنزلي

"الصحة" تعلن تعافي ثالث حالة مصابة فيروس كورونا

عاجل.. إصابة موظفين في منظمة الصحة العالمية بالكورونا

"الصحة" تكشف عن أسباب تزايد حالات الإصابة بكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

01:23 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status