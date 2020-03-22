"كورونا" في تونس.. إعلان جزيرة جربة منطقة موبوءة

اعتبرت السلطات الصحية التونسية، جزيرة جربة السياحية، التي تقع جنوب البلاد بؤرة موبوءة بإصابات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأجلت السلطات التونسية، نحو 13 ألف أجنبى من تونس، أغلبهم من السياح الألمان والفرنسيين، من بينهم من أقاموا فى فنادق بالجزيرة.

وكشف رئيس المرصد الوطنى للأمراض الجديدة، نصاف بن علية، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي أن عددا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس لم يمتثلوا للحجر الصحى الذاتى فور قدومهم من الخارج، ما تسبب فى انتشار العدوى بين القريبين منهم.

وتعتزم السلطات التونسية، فرض قيود أكثر على حركة التنقل فى الجزيرة للتقصى بشأن الحالات المخالطة، والتكفل بالمصابين وعزلهم صحيا.

وقد ارتفع إجمالى المصابين بفيروس كورونا فى تونس إلى 75 حالة، وذلك بعد الإعلان عن 15 اصابة جديدة منذ قليل.

ويذكر أن جزيرة جربة من أشهر المنتجعات السياحية فى حوض المتوسط.