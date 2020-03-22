طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة: إن الضغط والحالة المزاجية والنفسية تؤثر على مناعة الإنسان، وهذا مُثبت علميًا، وإن فيروس كورونا جديد، وليس لدينا معلومات كافية حوله، لكنه ليس مميتا.





وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن الضغط النفسي والعصبي ينتج عنه زيادة في هرمون الكورتيزون وهو أحد الهرمونات الأساسية المثبطة لمناعة الإنسان.

وشدد على أن الإحصائيات العامة تؤكد أن 92% من المصابين بفيروس كورونا يتماثلون للشفاء.

وأضاف أن من يصاب بفيروس كورونا ويتم علاجه من الوارد أن يُصاب به مرة أخرى ما لم يتخذ الإجراءات الاحترازية، معقبًا: "ده مش حصبة ولا جدري ولا حصبة ألماني تصيب الإنسان مرة واحدة".



