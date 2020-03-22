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طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية
الأحد 22/مارس/2020 - 02:17 م
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رقية جمال
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة: إن الضغط والحالة المزاجية والنفسية تؤثر على مناعة الإنسان، وهذا مُثبت علميًا، وإن فيروس كورونا جديد، وليس لدينا معلومات كافية حوله، لكنه ليس مميتا.
وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن الضغط النفسي والعصبي ينتج عنه زيادة في هرمون الكورتيزون وهو أحد الهرمونات الأساسية المثبطة لمناعة الإنسان.
وشدد على أن الإحصائيات العامة تؤكد أن 92% من المصابين بفيروس كورونا يتماثلون للشفاء.
وأضاف أن من يصاب بفيروس كورونا ويتم علاجه من الوارد أن يُصاب به مرة أخرى ما لم يتخذ الإجراءات الاحترازية، معقبًا: "ده مش حصبة ولا جدري ولا حصبة ألماني تصيب الإنسان مرة واحدة".
ولفت إلى أن ما يتردد حول تسبب الإصابة بفيروس كورونا في تدمير الخصيتين لدى الرجال وتأثيره على القدرة الجنسية غير صحيح ولم يثبت علميًا، ولم يثبت أيضًا أنه يتسبب في الإصابة بالعمى.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.
وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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