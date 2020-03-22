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حبس عاطل ٤ أيام لاتجاره في المواد المخدرة بالعجوزة

الأحد 22/مارس/2020 - 02:13 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت نيابة العجوزة بشمال الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام لاتجاره في مخدر الاستروكس، فيما طلبت التحريات اللازمة حول نشاط المتهم.

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، لاتجاره في المواد المخدرة، بمنطقة العجوزة، أنه يتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات، وتم ضبطه بـ٨ لفافات من الاستروكس.

وأفادت التحقيقات مع المتهم، أنه استغل تواجده بالمنطقة وقام بترويج مخدر الاستروكس، لأنها تعد تجارة مربحة ولاحتياجه أموالا كثيرة إثر مروره بضائقة مالية، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما أضافت التحقيقات أنه لديه معلومات جنائية في ٤ قضايا لاتجار المخدرات.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف.

وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزتهما ٨ لفافات من مخدر الاستروكس، هاتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.
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الكلمات المفتاحية

حبس عاطل بوابة الفجر النيابة العامة الفجر العجوزة الاستروكس

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