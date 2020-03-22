فلسطين تفرض حظر التجول بجميع المحافظات

فرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر التجول بالمحافظات كافة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الفلسطينية، إن قرار حظر التجول يستثني المخابز والبقالة والمرافق الطبية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم السبت الماضي 4 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 35 حالة.

وقد انتشر فيروس كورونا، في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأصاب أكثر من 120 ألف شخصن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.