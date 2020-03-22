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الآن يمكنك طرح أسئلة على مساعد أبل "سيرى - Siri" حول فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:48 م
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بوابة الفجر
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تقوم شركة آبل - Apple بدورها في مكافحة فيروس كورونا الجديد، حيث قامت بتحديث مساعد صوت "سيرى - Siriالخاص بها للإجابة على بعض الأسئلة البسيطة حول فيروس كورونا المستجد Covid-19، وتوجيه المستخدمين إلى بعض الموارد الصحية الموثوقة عبر الإنترنت.

وفقًا لـ CNBC، فإن الاستعلامات الصوتية مثل "مرحبًا Siri، هل لدي فيروس كورونافا؟" سيقودك من خلال سلسلة من الأسئلة السريعة حول الأعراض مثل السعال الجاف وضيق التنفس.

بالطبع "سيرى - Siri" ليست بأي حال من الأحوال بديلاً عن أخصائي طبي، ولكن إجاباتها تم توفيرها من قبل خدمة الصحة العامة الأمريكية، ويمكن لـ "سيرى - Siri" توجيهك إلى موقع مراكز السيطرة على الأمراض أو حتى الاتصال بخدمات الطوارئ.

في الوقت الحالي، لا يتوفر هذا التحديث إلا في الولايات المتحدة، سيظهر، ولكن إذا طرحت نفس الأسئلة في المملكة المتحدة، سيتم توجيهك إلى موقع Covid-19 لحكومة المملكة المتحدة على الفور.


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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سيري الولايات المتحدة آبل Siri

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