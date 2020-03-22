ضبط 6 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 75 حكما قضائيا في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 75 حكما قضائيًا في حملة أمنية بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 قطع أسلحة نارية، عبارة عن: رشاش جرينوف، بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد 2 مسدس، فرد خرطوش، بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 75 حكما قضائيًا.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 قطع أسلحة نارية، عبارة عن: رشاش جرينوف، بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد 2 مسدس، فرد خرطوش، بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 75 حكما قضائيًا.

وأسفرت الحملة، عن استهداف أفراد 3 عائلات مقيمين بقريتي أم القصور، العتامنة دائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، والمرتبطين بخلافات وخصومة ثأرية بحملة أمنية مكبرة، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي.

وأسفرت الحملة، عن استهداف أفراد 3 عائلات مقيمين بقريتي أم القصور، العتامنة دائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، والمرتبطين بخلافات وخصومة ثأرية بحملة أمنية مكبرة، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصة متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات مكبرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصة متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات مكبرة.

















وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، تخصص نشاطهم في إرتكاب جرائم سرقات السيارات.





البداية كانت بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تفيد بقيام عدد 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، أحدهما مسجل شقي خطر سرقات عامة، مقيمين بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وإرتكابهما عدد 9 جرائم سرقات سيارات بالإشتراك مع المتهم الهارب بذات الأسلوب بدوائر قسمي شرطة "ثان مدينة نصر بالقاهرة، أول أسيوط"، ومركزي شرطة "المنيا، أبو المطامير بالبحيرة"، وتم بإرشادهم ضبط "عدد 8 سيارات من ضمن السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع"،ـ وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة الأخيرة.





وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بالعامرية.