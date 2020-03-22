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الصحة العالمية تصدم العالم بشأن موعد إنتاج لقاح "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 01:24 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من عودة انتشار فيروس كورونا أكثر بعد رفع العزل الصحي، مؤكدة إن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد سيستغرق عاما على الأقل.

 

وبحسب وكالة رويترز، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح فيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر "سيحدث"، مضيفًا: "كورونا لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر".

 

وجاءت تصريحات منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي لا تزال فيه شركات ودول تتسابق من أجل إنتاج لقاح لفيروس "كوفيد-19"، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من 30 تجربة قيد التطوير حاليا.

 

قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في وقت سابق، إن "تسريع هذه العملية مثير حقا من حيث ما يمكننا القيام به، بناء على العمل الذي بدأ مع فيروس سارس، والذي بدأ مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، ويتم استخدامه الآن لفيروس كوفيد-19".

 

وأكد علماء بارزون، أن التجارب السريرية وموافقات السلامة اللازمة للحصول على لقاح عملي في السوق قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرا.

 

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 308 آلاف شخص، وأدى إلى وفاة نحو 13 ألفا في مختلف أنحاء العالم.

 

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