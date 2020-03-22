Advertisements
Advertisements
Advertisements

حظر جزئي ومستشفيات ميدانية.. مقترحات وكيل البرلمان لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:08 م
Advertisements
وكيل البرلمان
وكيل البرلمان
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن تعامل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، ويتعامل بواقعية كبيرة، خاصة أن أي استهتار مع ها الأمر سيكون له وقائع كارثية كما حدث في إيطاليا وإيران.

ولفت إلى أن تعامل ووعي المصريين مع هذه الأزمة يتزايد كل يوم عن الآخر.

وقال "وهدان" في بيان اليوم الأحد، إن مواجهة فيرس كورونا هي معركة حقيقي يجب فيها اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للخروج منها بسلام.

وأشار إلى أن هناك عدد من الأمور يمكن أن تساعد في مواجهة أزمة كورونا منها، استدعاء أطباء وزارة الصحة الذين خرجوا من معاش من أجل الاستفادة من خبراتهم، والاستفادة من طلاب امتياز بكلية الطب وتوزيعهم ليقدمو الدعم لزملائهم في كافة المستشفيات، وبناء أماكن العزل الصحي بالظهير الصحراوي وبعيدًا عن الكتلة السكنية للمواطنين.

وأضاف وكيل النواب، أنه يجب فرض حظر جزئي على كافة البلاد وكذلك قيام وزارة الصناعة والإنتاج الحربي بتخصيص خطوط إنتاج لصناعة أجهزة تنفس ومحاليل وأدوية وسراير للمستشفيات ومواد معقمة وكمامات وغيرها من المواد الأزمة للتعقيم.

ولفت إلى أن من ضمن الأمور الواجب توافرها لمواجهة هذه الأزمة هو استغلال مركز الشباب والفنادق وتسلمها لوزارة الصحة لعمل مستشفيات ميدانية وتجهيزها وتوزيع الأطباء عليها بإدارة وإشراف الأطباء وفقا لتوزيعهم الجغرافي، وكذلك استغلال المستشفيات الخاصة وإدخالها ضمن الأمر مع إعطاء حوافز لها لاستخدامها في حالة لم تطور الأمر.

وشدد على ضرورة تدخل رجال الأعمال والتبرع بالأموال وعمل صندوق خاصة لمواجهة هذه الأزمة يتم من خلال بناء مستشفيات ميدانية وتعقيم الأماكن وعمل ابلكشين خاص بالمستشفيات التي يجب التوجه إليها بشكل مباشر في حالة شعور المريض بأعراض فيرس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس السبت، تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة: إن وزارة الصحة رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس.

وأضاف أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد، مؤكدًا أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكيل البرلمان مجلس النواب كورونا فيروس كورونا صحة عالمية سليمان وهدان حالتي وفاة الحكومة

أخبار تهمك

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

منذ ساعة و 25 دقيقة

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكويتية غدير السبتي تعلن إصابة ابنتها بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

منذ ساعتين

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

12:25 م

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status