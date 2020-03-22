حظر جزئي ومستشفيات ميدانية.. مقترحات وكيل البرلمان لمواجهة كورونا

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن تعامل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، ويتعامل بواقعية كبيرة، خاصة أن أي استهتار مع ها الأمر سيكون له وقائع كارثية كما حدث في إيطاليا وإيران.





ولفت إلى أن تعامل ووعي المصريين مع هذه الأزمة يتزايد كل يوم عن الآخر.

وقال "وهدان" في بيان اليوم الأحد، إن مواجهة فيرس كورونا هي معركة حقيقي يجب فيها اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للخروج منها بسلام.





وأشار إلى أن هناك عدد من الأمور يمكن أن تساعد في مواجهة أزمة كورونا منها، استدعاء أطباء وزارة الصحة الذين خرجوا من معاش من أجل الاستفادة من خبراتهم، والاستفادة من طلاب امتياز بكلية الطب وتوزيعهم ليقدمو الدعم لزملائهم في كافة المستشفيات، وبناء أماكن العزل الصحي بالظهير الصحراوي وبعيدًا عن الكتلة السكنية للمواطنين.

وأضاف وكيل النواب، أنه يجب فرض حظر جزئي على كافة البلاد وكذلك قيام وزارة الصناعة والإنتاج الحربي بتخصيص خطوط إنتاج لصناعة أجهزة تنفس ومحاليل وأدوية وسراير للمستشفيات ومواد معقمة وكمامات وغيرها من المواد الأزمة للتعقيم.

ولفت إلى أن من ضمن الأمور الواجب توافرها لمواجهة هذه الأزمة هو استغلال مركز الشباب والفنادق وتسلمها لوزارة الصحة لعمل مستشفيات ميدانية وتجهيزها وتوزيع الأطباء عليها بإدارة وإشراف الأطباء وفقا لتوزيعهم الجغرافي، وكذلك استغلال المستشفيات الخاصة وإدخالها ضمن الأمر مع إعطاء حوافز لها لاستخدامها في حالة لم تطور الأمر.

