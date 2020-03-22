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حظر جزئي ومستشفيات ميدانية.. مقترحات وكيل البرلمان لمواجهة كورونا
الأحد 22/مارس/2020 - 01:08 م
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دينا إبراهيم
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أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن تعامل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، ويتعامل بواقعية كبيرة، خاصة أن أي استهتار مع ها الأمر سيكون له وقائع كارثية كما حدث في إيطاليا وإيران.
ولفت إلى أن تعامل ووعي المصريين مع هذه الأزمة يتزايد كل يوم عن الآخر.
وقال "وهدان" في بيان اليوم الأحد، إن مواجهة فيرس كورونا هي معركة حقيقي يجب فيها اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للخروج منها بسلام.
وأشار إلى أن هناك عدد من الأمور يمكن أن تساعد في مواجهة أزمة كورونا منها، استدعاء أطباء وزارة الصحة الذين خرجوا من معاش من أجل الاستفادة من خبراتهم، والاستفادة من طلاب امتياز بكلية الطب وتوزيعهم ليقدمو الدعم لزملائهم في كافة المستشفيات، وبناء أماكن العزل الصحي بالظهير الصحراوي وبعيدًا عن الكتلة السكنية للمواطنين.
وأضاف وكيل النواب، أنه يجب فرض حظر جزئي على كافة البلاد وكذلك قيام وزارة الصناعة والإنتاج الحربي بتخصيص خطوط إنتاج لصناعة أجهزة تنفس ومحاليل وأدوية وسراير للمستشفيات ومواد معقمة وكمامات وغيرها من المواد الأزمة للتعقيم.
ولفت إلى أن من ضمن الأمور الواجب توافرها لمواجهة هذه الأزمة هو استغلال مركز الشباب والفنادق وتسلمها لوزارة الصحة لعمل مستشفيات ميدانية وتجهيزها وتوزيع الأطباء عليها بإدارة وإشراف الأطباء وفقا لتوزيعهم الجغرافي، وكذلك استغلال المستشفيات الخاصة وإدخالها ضمن الأمر مع إعطاء حوافز لها لاستخدامها في حالة لم تطور الأمر.
وشدد على ضرورة تدخل رجال الأعمال والتبرع بالأموال وعمل صندوق خاصة لمواجهة هذه الأزمة يتم من خلال بناء مستشفيات ميدانية وتعقيم الأماكن وعمل ابلكشين خاص بالمستشفيات التي يجب التوجه إليها بشكل مباشر في حالة شعور المريض بأعراض فيرس كورونا.
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس السبت، تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.
وقال المتحدث باسم الوزارة: إن وزارة الصحة رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس.
وأضاف أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.
وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد، مؤكدًا أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.
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