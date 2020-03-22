ببيع في المنطقة.. اعترافات تاجر مخدرات بالعجوزة

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازته لمخدر الاستروكس.





كشفت تحقيقات النيابة العجوزة، عن تفاصيل سقوط عاطل يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، لاتجاره في المواد المخدرة، بمنطقة العجوزة، يتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات، وتم ضبطه بـ٨ لفافات من الاستروكس.





وأفادت التحقيقات مع المتهم، أنه استغل تواجده بالمنطقة وقام بترويج مخدر الاستروكس، وذلك لأنها تعد تجارة مربحة ولاحتياجه لأموال كثيرة إثر مروره بضائقة مالية، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما أضافت التحقيقات أنه لديه معلومات جنائية في ٤ قضايا لاتجار المخدرات.





وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول المتهم.





وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزتهما ٨ لفافات من مخدر الاستروكس، هاتف محمول، مبلغ ومالي.



