عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

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الأحد 22/مارس/2020 - 12:07 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
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كشفت هيئة الدواء المصرية، حقيقة استخدام الأدوية المحتوية على مركب "الهيدروكسي كلوروكين" في علاج فيروس الكورونا المستجد COVID-19، وتأثيره على الصحة العامة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مركز اليقظة الصيدلية التابع لها، حذر من خطورة الاستخدام غير السليم لهذه المستحضرات، دون توجيه وإشراف طبي.

وقال مركز اليقظة: إن المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين مسجلة في مصر وخارجها ومصر باستخدامها حاليًا في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، ووفقًا للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسيكلوروكوين، فإن هذا المركب له العديد من الآثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية.

تفاعلات دوائية

كما أن المستحضر له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي أي مخاطر أو أثار عكسية

وطالبت بعدم استخدام المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين إلا بعد اعتماد استخدامه من خلال بروتوكول علاج محدد وبمستشفيات متخصصة في علاج مرضي كورونا وتحت توجيه وإشراف طبي، وضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة، فيما يخص التعقيم والوقاية من الإصابة بفيروس COVID-19.

إجراء دراسة على المستحضرات

وأكدت الهيئة، أنها تتابع مع الدوائر العلمية والجهات الرقابية الصحية كافة في هذا الشأن، ووفقًا للمعلومات المتاحة حتى الآن فإن الدراسات التي تمت على تلك المستحضرات أجريت على أعداد صغيرة من المرضى وتحتاج مزيدًا من الدراسة، وأن جميع الإرشادات الصادرة حتى الآن شددت على أن استخدام الهيدروكسي كلوروكوين مع بعض المضادات الحيوية لابد أن يكون تحت إشرافطبي وفي المستشفيات فقط، مع الحذر الشديد لإمكانية حدوث التفاعلات الدوائية

وقالت الهيئة: إنها تتابع باستمرار مع الهيئات والجهات الرقابية المعنية ووزارة الصحة والسكان والمراكز البحثية واللجان العلمية المتخصصة للتأكد من فاعلية مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة لـ COVID-19 لتقليل مدة الأعراض والتخلص من الفيروس، ومازالت الدراسات جارية لتحديد فاعلية الإستعمال في علاج COVID-19، حيث أكدت هيئة الغذاءوالدواء الأمريكية FDA في 19 مارس أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية ضد فيروس الكورونا.
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