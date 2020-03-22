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جوجل تطلق موقعًا إلكترونيًا يحتوي على معلومات موثوقة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه

الأحد 22/مارس/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
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أطلقت شركة جوجل - Google موقعًا إلكترونيًا يحتوي على معلومات وموارد تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويقدم الموقع الجديد العديد من النصائح التي تتعلق بالسلامة العامة، وطرق الوقاية ومعلومات موثوقة حول الوباء، يمكنك الوصول إليه من هنــــــــــا.

يخدم الموقع حاليًا الزائرين المقيمين في الولايات المتحدة، ولكن من المقرر إضافة المحتوى الخاص بمزيد من البلدان وبلغات أكثر قريبًا، وفقًا لموقع The Verge التقني.

يحتوي موقع Google على معلومات حول فيروس كورونا المسجد، وروابط لمواد استشارية صحية من منظمة الصحة العالمية وإدارات الصحة العامة لكل ولاية أمريكية، ونصائح حول الوقاية، وبيانات عن انتشار الفيروس حول العالم، وأفكار للعيش الأمن والعمل في المنزل، وحملة تبرع لدعم صندوق استجابة التضامن COVID-19 التابع لمؤسسة الأمم المتحدة لمنظمة الصحة العالمية.

تقوم Google أيضًا بتنظيم المعلومات التي تم فحصها لعرضها في نتائج البحث حول المرض، بالإضافة إلى روابط إلى الحسابات الخاصة بالمنظمات المدنية المحلية والسلطات الصحية على موقع تويتر.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن شركة جوجل - Google تبني موقعًا إلكترونيًا لمساعدة الأشخاص في الولايات المتحدة على العثور على مواقع الاختبار.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 فيروس كورونا جوجل Google

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