ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 945 حالة في إسرائيل

أصدرت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 945، بعد تسجيل 112 إصابة جديدة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف البيان أن "من بين الإصابات 20 حالة خطيرة، و24 حالة متوسطة، بينما تعافى 37 شخصا منهم فيما سجلت حالة وفاة حتى الآن".

وكانت إسرائيل، قد فرضت قواعد جديدة تحظر على معظم الإسرائيليين مغادرة منازلهم لاحتواء وباء "كورونا"، متوقعة زيادة حادة في عدد الإصابات.

وأغلقت إسرائيل معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إالبلاد.