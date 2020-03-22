احتفالا بعيد الأم.. آمال ماهر تعايد والدتها بكلمات رقيقة

أحتفلت الفنانة آمال ماهر، بعيد الأم من خلال نشر مجموعة صور جدية لها مع والدتها في طفولتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت آمال، على الصور قائلة:"ادعو الله أن يحفظك لي وأن تظلي النور الذي يضئ حياتي كل سنة وانتي طيبة يا امي".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المطربة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميلة ربنا يخليهالك" واضافت الفنانة مي كساب قائلة:"كل سنة وهي طيبة حبيبة قلبنا وربنا يخليهالك حبيبتي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرات".



يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر، أغنية "ماتسبنيش"، التي طرحتها خلال عيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.