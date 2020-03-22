ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يربح 15 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 15.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 9661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.99% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة.

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل مستوى 853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 952 نقطة.



