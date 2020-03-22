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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يربح 15 مليار جنيه

الأحد 22/مارس/2020 - 11:04 ص
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بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 15.3 مليار جنيه.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 9661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.99% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة.
 
 
كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل مستوى 853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 952 نقطة.
 
 
 

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