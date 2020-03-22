بوسي لوالدتها الراحلة: "من بعدك ضهري انكسر"

احتفلت الفنانة بوسي، بعيد الأم عن طريق نشر مجموعة صور لها مع والدتها وشقيقها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور في طفولتها.



وعلقت بوسي، على الصور قائلة:"وحشتيني اوي اوي اوي يا كل حاجه في حياتي ياأمي وابويا وصحبتي وأختي وحبيبتي وسندي وظهري في الدنيا يالي من بعدك ظهري انكسر طلعت شبهك في كل حاجه".



وأضافت:" كل سنه وانتي دايما معايا في قلبي وعقلي بس انتي في مكان احسن بكتييييير ربنا يرحمك ياحبيبتي في الجنة ان شاء الله وكل سنه وكل أم طيبة وبخير وبصحة ".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته" وأضاف آخر"شبهك بالظبط سبحان الله".



يذكر أن آخر أعمال بوسي، مسلسل "الديفا"، الذي عرض عبر منصة "شاهد نت" الإلكترونية، وتدور أحداثة حولة الشهر على لسوشيال ميديا، وشارك في بطولته الفنانة سيرين عبد النور.