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طبيبة إيطالية تكشف ماذا طلب ضحايا كورونا قبل الرحيل؟

الأحد 22/مارس/2020 - 11:01 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وصفت طبيبة تعمل في مستسفى بمدينة ميلانو شمالي إيطاليا، لحظات تكسر القلوب لمرضى فيروس كورونا المستجد، الذين تدهورت حالتهم كثيرا إلى أن فارقوا الحياة.

وفي حوارها لصحيفة "الجورنالي" التي تصدر في ميلانو، قالت الطبيبة فرانشيسكا كورتيلارو، إن كثيرا من المرضى كانوا يتوسلون رؤية أحبائهم للمرة الأخيرة، بعدما أيقنوا أنهم على وشك الموت، مضيفة: "الأمر المؤلم هو مشاهدة المرضى يحتضرون أمامك، وأن تستمع لهم وهم يتوسلون إليك أن تساعدهم حتى يقولوا وادعا لأحبائهم".

وأشارت الطبيبة الإيطالية، إلى أن عندما يقترب المرضى من الموت "كانوا يشعرون بذلك"، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها من أجل مساعدة امرأة مسنة كانت حالتها حرجة، لكنها أي المريضة طالبت الطبيبة بمساعدتها في إجراء مكالمة هاتفية مع حفيدتها، لتقول لها "وداعا".

وبعد وقت قصير رحلت الجدة الإيطالية متأثرة بفيروس كورونا، الذي قضى على حياة آلاف الإيطاليين غيرها.

وساعدت الطبيبة فرانشيسكا، المرضى قبل موتهم على إجراء مكالمات مع أحبتهم.

وتعد إيطاليا الأكثر تضررا من فيروس كورونا، متجاوزة الصين، بؤرة الفيروس، حتى أصبح يطلق عليها "مقبرة كورونا الأولى في العالم".

وكانت إيطاليا، قد سجلت أمس السبت فقط 793 حالة وفاة من جراء الفيروس، الذي يعرف أيضا بـ"كوفيد 19" في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمال عدد ضحايا الفيروس هناك إلى أكثر من 5 آلاف.

أما عدد الإصابات فوصل إلى نحو 53 ألفا، الأمر الذي يضغط كثيرا على القطاع الطبي في البلاد.

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