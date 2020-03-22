Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط ديلر العجوزة لاتجاره في المواد المخدرة

الأحد 22/مارس/2020 - 10:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازته لمخدر الإستروكس.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الاجرامية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزتهما ٨ لفافات من مخدر الإستروكس، هاتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جراما، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.

بمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة العجوزة مدرية أمن الجيزة بوابة الفجر النيابة العامة المخدرات الفجر

أخبار تهمك

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 15 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يستعد للإعلان عن تجديد تعاقده مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 21 ساعة

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات بطنطا

"كوكتيل مخدرات".. حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة

ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو ونصف "حشيش" بأكتوبر

حبس عاطلين سقطا بـ1.5 كيلو حشيش في أكتوبر

إحالة تاجر مخدرات في حلوان للمحاكمة

كوكتيل مخدرات.. استمرار حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بأكتوبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

09:59 ص

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

10:56 ص

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status