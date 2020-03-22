انضمت لـ"AEZO".. رئيس اقتصادية قناة السويس يزف بشرى للمصريين

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO".

وقال "زكي" في تصريحات اليوم الأحد: إن الانضمام يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، والاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية، ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة من خلال ما تقدمه المنظمة.



