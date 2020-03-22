10 معلومات عن طاهر محمد طاهر الصفقة التي يُقاتل عليها الأهلي والزمالك

اشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك للفوز بخدمات اللاعب الشاب طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي والمقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفهما استعدادًا للموسم الجديد.





ويرغب النادي الزمالك في التعاقد مع طاهر محمد طاهر خلال الميركاتو الصيفي لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الشاب مصطفي محمد، وذلك بعدما تلقي الأخير بعض العروض الأوروبية وحصل على وعد من إدارة القلعة البيضاء مناقشة تلك العروض نهاية الموسم الحالي.





أما نادي الأهلي يسعي لضم نجم المقاولون العرب لتدعيم خط هجوم الفريق، حال فشل التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي الصيف المقبل، خاصة وأن لاعب المقاولون يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات والأرقام عن صفقة طاهر محمد طاهر التي يتصارع عليها قطبي الكرة المصرية:-





1- طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس لعام 1997، ويبلغ عمره 23 عامًا.





2- يتميز مهاجم المقاولون بالطول الفارع حيث يبلغ طوله 186 سم، بينما يصل وزنه 79 كجم تقريبًا.





3- يجيد اللعب بأكثر من مركز داخل الملعب، حيث سبق له وأن شغل مركز الجناح الأيمن والأيسر بجانب اللعب كمهاجم صريح وهو ما يجعله خيارًا تكتيكيًا لأي مدرب.





4- بدأ طاهر مسيرته ضمن صفوف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب عام 2007، وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2014 – 2015، وخاض 17 مباراة بالموسم الأول وسجل هدفين وصنع مثلهما، أما بالموسم الثاني لعب 16 مباراة وسجل هدفين.





5- خاض طاهر محمد تجربة احترافية قصيرة في صفوف نادي لوهافر الفرنسي في صيف 2016 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وشارك في 12 مباراة وسجل 5 أهداف، قبل أن يعود مجددًا للمقاولون عام 2017.





6- خاض 86 مباراة مع المقاولون العرب بإجمالي دقائق لعب فعلية 5212 دقيقة، سجل 11 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل على 15 انذارًا، وتعرض للطرد مرتين.





7- شارك في 6 مباريات مع المنتخب الأولمبي وسجل هدف وحيد، وحرمته الإصابة من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والذي توج بها منتخب الفراعنة وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).





8- شارك مهاجم المقاولون الشاب في مباراة وحيدة مع منتخب مصر الأول ضد منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019، ولعب لمدة 4 دقائق فقط، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة 3 – 2.





9- خاض اللاعب 6 مباريات فقط مع المقاولون العرب بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب 451 دقيقة، وسجل هدف وحيد جاء في شباك فريق سموحة.



