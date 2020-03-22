أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 22-3-2020 في السوق المحلي





أسعار الدواجن اليوم





استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-3-2020 في السوق المحلى وذلك بعد ارتفاها بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الجمعة 20-3 2020، حيث يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وسجل كيلو الفراخ البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.



