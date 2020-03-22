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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 22-3-2020 في السوق المحلي

الأحد 22/مارس/2020 - 09:15 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-3-2020 في السوق المحلى  وذلك بعد ارتفاها بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الجمعة 20-3 2020، حيث يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.
 
وسجل كيلو الفراخ البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.

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