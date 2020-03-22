الصين تسجل 6 حالات وفاة جديدة و46 إصابة إضافية بـ"كورونا"

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3255 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية، بيانًت، قالت فيه: "تلقينا تقارير عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81008.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا.

وكشفت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم وحتى الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 266073 شخصا حول العالم.

وبحسب وكالة سبوتنيك، صنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.