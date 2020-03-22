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تعرف على البلح في سوق العبور مع اقتراب شهر رمضان

الأحد 22/مارس/2020 - 08:02 ص
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بوابة الفجر
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استقرت اسعار البلح في سوق العبور خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 22-3-2020، ونتعرف فيما يلي على أسعار عدد من أصناف البلح المخصص لشهر رمضان المبارك "الجاف والرطب" حيث يتواجد بسوق العبور للجملة 13 صنفا.

 
وسجل البلح الرطب 5 جنيهات للكيلو، وانخفض سعر بلح شامية حيث يتراوح سعره بين 6 – 16 مقابل 15 – 17 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر بلح مركابى ليتراوح بين 7 – 16 جنيها، وانخفض سعر بلح ابريمى ليتراوح بين 11 – 23 مقابل 12 – 24 جنيها .

 
واستقر سعر بلح ابيض غزال بين 13 – 23 جنيها، وبلح عينات بين 13 - 23 جنيها، وسجل بلح البان حيث سج14 – 24 جنيها، واستقر بلح وردة تراوح سعره 15-25 جنيها.

 
وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيها وسجل الاسوانى الأكثر انتشار ليسجل 6-16 جنيها، ثم سكوتى ليسجل 16 – 22 جنيها، وسجل بلح جنديلة 15-25 واخيرا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرا 20-35 جنيها للكيلو.

 

 


 



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