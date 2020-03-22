وفاء عامر توجه رسالة للأمهات في عيدهن عبر "الفجر الفني"













هنأت الفنانة وفاء عامر، الأمهات بمناسبة "عيد الأم" موجهة إليهن رسالة من القلب تمنت لهن خلالها مزيدًا من السعادة والصحة.وقالت عامر، في تصريح لـ "الفجر الفني": "كل سنة وكل سيدة وربة منزل بخير، ودا عيد أنثوي بحت وعيد للأم المستقبلية والأم اللي ربت ومخلفتش واللي معندهاش ولاد وكل عام وكل أم شهيد بخير وسعادة وكل عام وجريدة الفجر بخير".وتُشارك الفنانة وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" الذى عرضت حلقاته الأولى بداية الأسبوع باسم "بنات موسى"، على قناة dmc، ويشارك فى البطولة كل من صبرى فواز، كمال أبورية، نادية رشاد، محمد عز، صفاء جلال، هاجر عفيفى، ديانا هاشم، مجدى السباعى، مصطفى عبدالسلام، فتحى سالم، شاهيستا سعد، والحكاية من تأليف أمين جمال، محمد محرز، إخراج محمد أسامة.المسلسل فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وعبارة عن ٦ قصص، كل قصة ١٠ حلقات، لكل قصة منها مؤلف ومخرج، وتتضمن قائمة مخرجى العمل كلًا من المخرجين أحمد شفيق ومريم الأحمدى ومحمود كامل ومحمد أسامة وتامر عشرى، وأحمد حسن. أما قائمة المؤلفين، فتضم كلًا من عبير سليمان وأمين جمال ونجلاء الحدينى وريم القماش ومحمد الدباح ومحمد محرز وعمر عبدالحليم. مسلسل «إلا أنا» هو مجموعة من القصص المستقلة، مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يشتمل على ٦ بطلات، ٦ مسلسلات، وكل مسلسل فى ١٠ حلقات.ودراما الحكايات مستوحاة من أحداث وقصص حقيقية تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة.