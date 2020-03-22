متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)



أضاف "سعد" مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى الذي يعرض عبر قناة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة اعتمدت على مجموعة من الأدوية كانت موجودة، ويتم استخدامها من قبل، وحاليا يتم إعطاءها لمصابي فيروس كورونا.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن استخدم هذه التوليفة من الأدوية انعكست بالإيجاب على نسب التعافي من المرض، وحققت نجاحًا متميزًا، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأدوية المعلن عنها بالخارج، لن تظهر إلا بعد التأكد من نجاحها، وهذا قد يصل إلى نهاية العام.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف وزارة الصحة والسكان، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا طبيًا في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الأطباء المصريين تمكنوا من صناعة "توليفة" من الأدوية تستخدم على كل المصابين، مشددا على أن نتائجها جيدة.