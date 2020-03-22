Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020 بجميع البنوك

الأحد 22/مارس/2020 - 12:22 ص
Advertisements
أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020
أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه، استقرار في بداية تعاملات اليوم الأحد 22-3-2020 بجميع البنوك المصرية، في الوقت الذي اطلق البنك المركزي حملة لتشجيع المواطنين على الدفع الألكتروني.

 

أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020 :

وسجلت أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأحد 22-3-2020، نحو 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع بالبنك المركزي ، وبلغ سعر الدولار عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك الأهلى الكويتي، وعند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ببنك مصرف أبو ظبي الأسلامي، وعرض بنك مصر إيران للتنمية الدولار عند مستويات 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة اللبناني نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها في البنك التجاري الدولي.

 

وعلى صعيد المصارف الحكومية، فقد سجل في البنك الأهلى وبنك مصر نفس الأسعار  حيث  بلغ  سعر الدولار على شاشات أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنكيين نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع,

أكد البنك المركزي ، اليوم السبت، على أن استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية أكثر أمانا للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف المركزي خلال منشور له  لتشجيع المواطنين على عدم استخدام العملات الورقية والمعدنية تحت شعار " احمي نفسك  وادفع الكتروني"، أن  مبادرات البنك المركزي الذي أطلقها خلال اليوميين الماضيين  تتيح للمواطنين الحصول علي البطاقات المدفوعة مسبقاً ومحافظ الهاتف المحمول مجاناً لمدة ستة أشهر، بالأضاقة إلى أنه أتاح للعملاء الحاليين والجدد بالبنوك  اجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجاناً.

 

وكان البنك المركزي اعلن عن اتخاذ حزمة من الأجراءات لوقاية عملاء البنوك من الاصابة بفيروس كورونا، تتمثل في رفع الحد الأقصي للدفع الالكتروني بالمحمول إلى 100 ألف جنيه شهريا، كما الزم البنوك باتخاذ إجراءات احترازية تبلغ 22 إجراء لمنع انتشار الفيروس بن العاملين بالقطاع المصرفي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بنك مصر الإجراءات الاحترازية احترازي 78

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

منذ ساعتين

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 5 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"رجال المهام الصعبة".. خطة محكمة من القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

12:18 ص

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status