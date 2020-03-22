أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020 بجميع البنوك

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه، استقرار في بداية تعاملات اليوم الأحد 22-3-2020 بجميع البنوك المصرية، في الوقت الذي اطلق البنك المركزي حملة لتشجيع المواطنين على الدفع الألكتروني.

أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020 :

وسجلت أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأحد 22-3-2020، نحو 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع بالبنك المركزي ، وبلغ سعر الدولار عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك الأهلى الكويتي، وعند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ببنك مصرف أبو ظبي الأسلامي، وعرض بنك مصر إيران للتنمية الدولار عند مستويات 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة اللبناني نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها في البنك التجاري الدولي.

وعلى صعيد المصارف الحكومية، فقد سجل في البنك الأهلى وبنك مصر نفس الأسعار حيث بلغ سعر الدولار على شاشات أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنكيين نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع,

أكد البنك المركزي ، اليوم السبت، على أن استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية أكثر أمانا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المركزي خلال منشور له لتشجيع المواطنين على عدم استخدام العملات الورقية والمعدنية تحت شعار " احمي نفسك وادفع الكتروني"، أن مبادرات البنك المركزي الذي أطلقها خلال اليوميين الماضيين تتيح للمواطنين الحصول علي البطاقات المدفوعة مسبقاً ومحافظ الهاتف المحمول مجاناً لمدة ستة أشهر، بالأضاقة إلى أنه أتاح للعملاء الحاليين والجدد بالبنوك اجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجاناً.

وكان البنك المركزي اعلن عن اتخاذ حزمة من الأجراءات لوقاية عملاء البنوك من الاصابة بفيروس كورونا، تتمثل في رفع الحد الأقصي للدفع الالكتروني بالمحمول إلى 100 ألف جنيه شهريا، كما الزم البنوك باتخاذ إجراءات احترازية تبلغ 22 إجراء لمنع انتشار الفيروس بن العاملين بالقطاع المصرفي.