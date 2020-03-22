الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

ينتظر النادي الأهلي عقد جلسة مع الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي خلال الساعات القليلة القادمة من أجل مناقشة امر تجديد اللاعب الذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتفق مع مسؤولي النادي الأهلي علي تجديد عقده لمدة سنتين مقابل 25 مليون جنيه في الموسمين.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "الاتفاق جاء بين الطرفين بعد اتصالات هاتفية جمعت بين فتحي وبين أعضاء لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح وأمير توفيق مدير التعاقدات".