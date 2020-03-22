سميرة عبدالعزيز: دوري في مسرحية "المفتش العام" سبب تكريمي من جمال عبدالناصر

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "أنا من مدينة الإسكندرية، وأنا الأخت الكبرى بين ٦ أبناء، وأول دور لي كان في الثانوية، وهو دور رجل قسيس بلحية، وأخذت كأس التمثيل عنه وشجعني والدي في ذلك الوقت، ولكن بشرط أن التمثيل يكون هواية ولا يؤثر على التعليم".



وأضافت "سميرة" خلال لقاءها مع الأعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه"واحد من الناس"، على شاشة النهار: "رفض والدي دخول معهد التمثيل، فدخلت كلية تجارة، واشتركت في فريق التمثيل، مَثِلت مسرحية "المفتش العام" وحصلت على المركز الأولى، وتسلمت الجائزة من جمال عبد الناصر، وكانت السبب في أن والدي وافق بعد ذلك على دخول معهد التمثيل بسبب الرئيس عبد الناصر .