روسيا ترسل علماء ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة "كورونا"





أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أنها "تخطط لإرسال علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".





وقالت الدفاع الروسية في بيان: إن " طائرات النقل التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، ستنقل 8 فرق متنقلة من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين الروس، ومجموعة سيارات طبية ومواد للتعقيم والتطهير إلى إيطاليا".





ولفتت إلى أنه "بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر وزير الدفاع سيرجي شويجو تعليمات بإنشاء مجموعة جوية؛ لتقديم المساعدة إلى إيطالية في مواجهة فيروس كورونا".





هذا وأعرب بوتين، في وقت سابق من اليوم، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية إلى إيطاليا؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وقال الكرملين: إن "بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره".





وأكد بوتين خلال الاتصال على "استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية لإيطاليا لمكافحة الفيروس"، معربًا عن دعمه لإيطاليا شعبا وقيادة".





وقال البيان: إنه "استجابة لطلب الجانب الإيطالي، فقد أكد الرئيس الروسي استعداده لإرسال المساعدة الفورية اللازمة".





وصرح بوتين بأن "موسكو خططت لتزويد إيطاليا بمعدات وقائية وطبية، ومجمعات متنقلة لمكافحة العدوى، وفرق من المتخصصين الروس لكبح انتشار الوباء".





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



