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وزير الصحة السعودي ينصح الآباء والأمهات بالبقاء في البيوت

السبت 21/مارس/2020 - 11:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجه وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، رسالة إلى الآباء والأمهات، قال فيها: "احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم وإبقائهم في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.. الخروج يعرضهم للعدوى وقد يجعلهم ناقلين للفيروس".

و‏نصح الربيعة الجميع بتجنب المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلاّ للضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا. 

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.

القوات المسلحة السعودية، اليوم السبت، في توزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 

وأعلن موقع وزارة الدفاع السعودية، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة سخرت كافة الامكانات للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وبدأت القوات المسلحة السعودية بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية لمواجهة كورونا.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية، عن أنه تم تركيب مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وذلك لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأولي وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية.
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