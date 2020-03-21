الشرطة البريطانية تطيح بمواطن أنتج دواء مزيفا لعلاج "كورونا"





وجهت الشرطة البريطانية، مساء اليوم السبت، الاتهام إلى رجل بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كوروناالمستجد "كوفيد-19"، ومحاولة بيعه خارج البلاد.





وألقت شرطة المملكة المتحدة، يوم أمس الجمعة، القبض على فرانك لودلو (59 عاما) من وست ساسكس في جنوب إنجلترا، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون، وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل المقبل، وجاء اعتقاله عقب تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.





هذا وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس أنجلوس طرداً في يوم 18 مارس الجاري، تم إرساله من المملكة المتحدة البريطانية، واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".





وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.





وتتسابق الدول ومعها بعض الشركات والمعاهد الخاصة بالأبحاث العلمية مع الزمن؛ لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في شهر ديسمبر من العام الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.



