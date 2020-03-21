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من خلال "الفجر الفني" مجد القاسم يقدم التهنئة للأمهات في عيدهن

السبت 21/مارس/2020 - 11:19 م
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مجد القاسم
مجد القاسم
ريهام كمال
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قدم الفنان السوري الكبير مجد القاسم، التهنئة للأمهات في عيدهن اللاتي تحتفلن بهن اليوم ونحتفل به جميعًا.

وقال مجد القاسم، عبر مقطع فيديو خاص لـ"الفجر الفني": تحياتي وكل أم بألف صحة وألف خير يا رب ويفضلوا منورين حياتنا والرحمة لكل أم فارقت الدنيا ويصبر أهل بيتها".

وتابع: "أحنا في أيام ربنا يعديها على خير وأتمنى من كل شخص ان يلزم بيته، نصيب يأتي عيد الأم في الفترة العصيبة دي، وأن شاء الله تتعوض، كل عام وكل أم بخير".

ومن الجدير بالذكر أن الفنان السوري مجد القاسم، طرح مؤخرًا أحدث كليباته الغنائية على طريقة الفيديو كليب وتحمل إسم "يا عسل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"يا عسل" من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيدـ تم تصويرها بمنطقة أدرينالين التي توجد بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ، وهي من إخراج ميديو بارون.

ويستعد مجد القاسم، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل إسم "باقة ورد" وكان يقوم بتسجيل الأغاني المتبقية خلال الشهر الماضي، ويضم الألبوم العديد من اللهجات بين المصري، واللبناني، والخليجي.

ومن ناحية أخرى يحتفل المصريين بعيد الأم هذا العام عن طريق المكالمات الهاتفية، والزيارات القصيرة التي لم تكن مثل العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم، والذي تحظر منظمة الصحة العالمية من أية تجمعات بين المواطنين، ومن الطرق الأخرى برسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مصاحبة معها صورة لأمهاتهم وكلمات تٌعبر عن الحب والحنان والتضحية والأمان.

وعبر كل شخص الإحتفال بعيد الأم على طريقته الخاصة، ولعل أخذ هذا العام مواقع التواصل الإجتماعي المركز الأول بين يوم وليلة من الحديث عن فيروس إلى كورونا المستجد الذي ينتشر في أرجاء العالم إلى إحتفالات بعيد الأم الذي يأتي يومًا في شهر مارس من كل عام، نظرًا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة تجاه تجمعات المواطنين حرصًا منهم على سلامتهم وتفاقم الأمر ويصبح مشكلة أكبر لا نستطيع تحملها وهي الجلوس في منازلهم والعمل من خلاله وتقليل الخروج الإ للضرورة القصوى.
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