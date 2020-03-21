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تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:56 م
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زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
ترجمة- دينا قدري
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أطلقت كوريا الشمالية مقذوفتين باتجاه بحر اليابان اليوم السبت، من المفترض أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى، في خضم أزمة صحية عالمية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخين تم إطلاقهما من إقليم بيونجان الشمالي، معتبرًا أن عمليات الصواريخ "غير مرحب فيه للغاية نظرًا للوضع الصعب الذي يعانيه العالم نتيجة لفيروس كوفيد-19".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان لها إن "الجيش يراقب عمليات الإطلاق الأخرى المحتملة ويبقى في حالة تأهب".

وقد كثفت كوريا الشمالية من تجارب التسليح منذ نوفمبر الماضي في ظل عدم إحراز تقدم في المفاوضات التي تأمل الولايات المتحدة من خلالها أن تجعلها تتخلى عن برنامجها النووي. ويقول محللون إن بيونجيانج تعمل على تحسين قدراتها تدريجيا رغم العقوبات والإدانات.

يُذكر أن كوريا الشمالية لم تبلغ حتى الآن عن أي إصابة بالفيروس على أراضيها، على الرغم من أن العديد من المراقبين الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن هناك حالات إصابة في البلاد. 

وفي هذا الصدد، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مساعدة بلاده في مكافحة الوباء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية. 

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