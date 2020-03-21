أحمد السقا يفاجئ جمهوره برباعية جديدة عن كورونا



كممونا وفيرسونا

عشان وباء اسمه الكورونا

قعدونا في البيوت

بهدلونا ومرمطونا

عشان وباء اسمه الكورونا

خلصونا باللقاح

سرعوا طلع عين أبونا

أبوس ايديكوا ريحونا

وخلصونا م الكورونا



يذكر أن أحمد السقا ظهر مؤخراً في الفيديو وهو يقول "بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يزيح الغمة إنشالله أنا قبلت تحدي أخويا وصديقي الأستاذ تامر حسني قبلت الدعوة أننا نتكفل بالناس اللي عايشين اليوم بيومة وإنشاللهء هتكفل بعدد كبير من الأسر، وبوجة التحدي لأخويا الأستاذ عمرو دياب، صديقتي العزيزة شرين عبد الوهاب صديقتي العزيزة غادة عبد الرازق صديقي العزيز مصطفي شعبان.

نشر الفنان "أحمد السقا رباعية جديدة تداولها رواد التواصل الإجتماعي وهي عن إنتشار وباء الكورونا، كان عنوان الرباعية رسالة إلي الخفافيش.كانت كلمات الرباعية عبارة عن مجموعة من الكبماا المسجوعة اداي عبرت عن مدي أستياء السقا من هذا الفيروس اللعين، وكبمات الرباعية كالتالي: