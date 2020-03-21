ارتفاع عدد مشتركي الأنترنت المنزلي إلى 7.2 مليون مشترك

أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول عدد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر الماضي، مقارنة بعدد 7.17 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 6.40 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.

و أوضح التقرير أن القاهرة الكبرى تستحوذ على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.