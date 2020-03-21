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ارتفاع عدد مشتركي الأنترنت المنزلي إلى 7.2 مليون مشترك

السبت 21/مارس/2020 - 10:29 م
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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الفجر الاقتصادي
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أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  وصول عدد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر  الماضي،  مقارنة بعدد 7.17 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 6.40 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.

 

و  أوضح التقرير أن  القاهرة الكبرى تستحوذ  على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.

 

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات عدد مشتري خدمات الانترنت المنزلي

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