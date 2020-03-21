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ارتفاع عدد مشتركي الأنترنت المنزلي إلى 7.2 مليون مشترك
السبت 21/مارس/2020 - 10:29 م
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الفجر الاقتصادي
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أظهر تقرير
صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول عدد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر الماضي، مقارنة بعدد 7.17 مليون اشتراك في
أكتوبر 2019 و 6.40 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.
و أوضح التقرير أن القاهرة الكبرى تستحوذ على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة
ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10%
ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.
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